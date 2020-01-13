الامارات | نجوم «أبوظبي إتش إس بي سي للغولف» يصلون اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم «أبوظبي إتش إس بي سي للغولف» يصلون اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل مجلس أبوظبي الرياضي تحضيراته لانطلاقة النسخة الخامسة عشرة من بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للغولف» التي تقام برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويحتضنها نادي أبوظبي للغولف خلال الفترة من 16 إلى 19 الجاري، ضمن أولى بطولات سلسلة رولكس الثماني في إطار أجندة الجولة الأوروبية لعام 2020.

وسيصل اليوم النجوم المشاركون في البطولة عبر مطار أبوظبي الدولي تمهيداً للتدريبات في ملعب نادي أبوظبي للغولف، كما ستنطلق الورش التدريبية لبرنامج «صقور المستقبل للغولف»، المصاحب لفعاليات البطولة.

وقال بيان صحافي: «يشارك في البطولة مجموعة من نخبة لاعبي العالم، من بينهم حامل لقب النسخة الماضية شاين لاوري، والمتوّج مرتين تومي فليتوود، وبروكس كوبكا، وسيرجيو غارسيا، وإيان بولتر، وبرايسون ديشامبو، وباتريك كانتلاي وهاوتونغ لي».

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، أن جميع التحضيرات اكتملت، وأضاف في تصريحات صحافية: «البطولة تمثل منصة رياضية عالمية، من حيث قوة المنافسات، بجانب مشاركة نخبة لاعبي العالم في البطولة».