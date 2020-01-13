الامارات | 16 ميدالية لـ «تايكواندو الشارقة» في بطولة عيد فيروز

شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ميدالية لـ «تايكواندو الشارقة» في بطولة عيد فيروز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احرز فريق التايكواندو بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، المركز الأول لفئة الاشبال من الحزام الأبيض إلى الحزام الأسود للذكور في بطولة الحكم الدولي المرحوم عيد فيروز، التي اقيمت يوم الجمعة الماضي في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، ونظمها اتحاد الإمارات للتايكواندو، كما فاز لاعبي الفريق بـ 16 ميدالية ملونة منها ست ذهبيات وأربع فضيات وست برونزيات.

واحرز الميداليات الذهبية كل من حمدان خالد، وسعيد جهاد، وعلي جاسم، ومروان موسى، ووحمزة وشن، وعيسى وهدان، بينما احرز الميداليات الفضية كل من بشير جاه، وأحمد بشير، وسيد أدريس، وسلطان السويدي، واحرز البرونزيات كل من ماجد القائد، وأحمد موسى وعبد الرحمن خالد، وعلي رضا، وصلاح معالي، ومحمد مكروس.

واشرف على الفريق سكرتير نشاط التايكواندو أسامة الرديني، والمدربين علي علوي، وفاديم بلكين، وعبد الرحيم اية ومحمد بحاري.

من جانبه أثنى رئيس مجلس إدارة النادي أحمد العويس على الفائزين متمنيا لهم الحفاظ على الانجاز وتعزيزه بكؤوس الفئات الاخرى ومواصلة التفوق والنجاح، بما ينسجم مع رؤية مجلس الشارقة الرياضي بتحقيق أفضل الانجازات في جميع رياضات الدفاع عن النفس، بدوره أكد عضو مجلس ادارة النادي، مشرف التايكواندو، طارق السويدي، في تصريحات صحافية، أن فوز فريق الاشبال بالمركز الاول يتزامن مع طموحات مجلس ادارة النادي.