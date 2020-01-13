الامارات | نيغريدو: الفرصة مواتية لردّ اعتبارنا أمام شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن نيغريدو: الفرصة مواتية لردّ اعتبارنا أمام شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال قائد فريق النصر، الإسباني ألفارو نيغريدو، إن الفرصة أصبحت متاحة أمامهم من أجل ردّ اعتبارهم من شباب الأهلي بتحقيق لقب كأس الخليج العربي لكرة القدم على حساب «فرسان دبي» في المباراة النهائية التي ستجمعهما يوم الجمعة المقبل، بعد أن كان الأخير أقصاهم من كأس رئيس الدولة الشهر الماضي، وودّع «العميد» أول بطولات الموسم.

وأكد نيغريدو لـ«الإمارات اليوم» أن عليهم أن يقدموا كل ما لديهم من جهد وخبرات خلال الـ90 دقيقة أمام شباب الأهلي، وقال: «هي مباراة واحدة تفصلنا عن التتويج باللقب لكنها أمام فريق قوي بحجم شباب الأهلي، من الجيد أننا وصلنا إلى المباراة النهائية، بكل تأكيد هدفنا هو تحقيق لقب البطولة لأننا نقدم مستويات جيدة في الفترة الحالية، كما نريد أن نعوض خروجنا من كأس رئيس الدولة أمام المنافس نفسه».

وأضاف: «أتوقع أن تكون مباراة قوية لأن المنافس ليس بالفريق السهل، نحن علينا الاجتهاد أكثر، في المباريات النهائية كل شيء ممكن، من الجيد أن الفترة بين مباراة نصف النهائي أمام العين، والنهائي أمام شباب الأهلي أسبوع كامل، أعتقد أنها فرصة جيدة للاستعداد للمباراة من أجل تحقيق الفوز والتتويج بلقب المنافسة».

وناشد المهاجم ألفارو نيغريدو جماهير «العميد» بالحضور لملعب اللقاء من أجل مؤازرة الفريق في النهائي، وقال: «لا أعرف عدد الجماهير التي ستحضر اللقاء، بالنسبة لي أريد أن يأتي أكبر عدد من الجماهير لتشجعينا في الملعب، نحن نخوض مباراة نهائية مهمة لذلك نريد أن نشاهد أكبر عدد منهم في المدرجات».

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وحول ما إذا كان سيعد الجماهير بشيء في حال لبوا دعوته وملؤوا ملعب اللقاء، قال نيغريدو: «قلت إنني أريد أن اشاهد المدرجات مملوءة، إذا حضرت الجماهير فهذا بالتأكيد حافز كبير للاعبين ويعزز من مكانة النادي، الأمر ليس علي وحدي بل على جميع اللاعبين، نحن سنعمل على أن نكون أكثر تركيزاً في تلك المباراة وسنلعب بعقلية الفوز باللقب».

وأعرب المهاجم الإسباني عن أمله في الاستمرار مع النصر في الأعوام المقبلة، مؤكداً أنه وأسرته يشعرون بالاستقرار ويأملون في البقاء بدبي مع «العميد»، لكنه أوضح أن قرار الاستمرار في النصر ليس قراره وإنما بيد إدارة النادي التي تملك حق تقرير مصيره بالتجديد له أو رحيله بنهاية عقده.

وقال: «بالنسبة لي وأسرتي فإننا نرغب في البقاء مع الفريق، أنا سعيد جداً هنا، أسرتي أيضاً تشعر بالسعادة في دبي، الأمر ليس بيدي بل لدى المسؤولين في النادي، إذا سألتي عن نفسي فإنني أرغب في البقاء، الإدارة لم تتحدث معي في هذه الأمور، أعتقد أن لدينا الوقت الكافي ولكن الآن علينا التركيز أكثر على المباراة النهائية أمام شباب الأهلي».

أرغب في البقاء مع النصر.. لكن الإدارة لم تتحدث معي.