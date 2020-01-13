الامارات | المنصوري والفلاسي بطلا «الحرة» و«توين تيب» في بطولة دبي للكايت سيرف

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف في يومها الثاني والختامي، أول من أمس، في شاطئ نسناس بجميرا، بمشاركة 100 متسابق ومتسابقة يمثلون 30 دولة، فوز قائد المنتخب الوطني محمد المنصوري بالمركز الأول في منافسات «الألعاب الحرة - مواطنين»، متفوقاً على سالم السويدي، الذي حل ثانياً، وسهيل المري ثالثاً. وشهدت المنافسات صعود الناشئ عبدالله المحيربي، الذي شارك للمرة الأولى في بطولة دبي المفتوحة إلى منصات التتويج محققاً المركز الثالث في فئة الناشئين، خلف المتسابقين اللبناني جبرائيل كاسكاس، الذي ظفر بالمركز الأول، والفرنسي رقم 33 آليكس أندسيدي، الذي حل ثانياً. وفي «منافسات توين تيب - مواطنين» انتزع راشد الفلاسي المركز الأول. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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