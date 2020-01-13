الامارات | الفجيرة تستضيف بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج 25 يناير

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة تستضيف بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج 25 يناير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعلن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عن التفاصيل الفنية والتنظيمية لمنافسات النسخة الثالثة من بطولة الفجيرة الدولية للقدرة الشطرنجية، وبطولة العالم لحل مسائل الشطرنج (جولة الإمارات 2020) التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج، وبتنظيم من نادي شطرنج الفجيرة، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يومي 25 و26 الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس، في فندق نوفوتيل الفجيرة، وحضره رئيس مجلس ادارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة الدكتور عبدالله آل بركت، ونائبه محمد عبدالله الزعابي، والأمين العام عبدالعزيز العبدولي، والاعضاء: جاسم البلوشي، وابراهيم جلال البلوشي، ومحمد العوضي، ورئيس لجنة الحكام مهدي عبدالرحيم، والمدير الفني للبطولة الحكم الدولي محمد عبدالغني.

وتقدم الدكتور عبدالله آل بركت بالشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مؤكداً أن الدعم اللامحدود الذي يوليه سموّه للرياضة بشكل عام، وللشطرنج بشكل خاص، مهّد لاقامة هذا المونديال العالمي وأسهم في اظهار البطولة بشكل تصاعدي رائع. بدوره، أعلن نائب رئيس مجلس الادارة محمد الزعابي أن البطولة ستقام في فندق نوفوتيل الفجيرة بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من أبرز دول العالم المتقدمة بالشطرنج، اضافة الى لاعبي الإمارات، وسيكون الحكم الدولي محمد عبدالغني مديراً فنياً للبطولة، والحكم الدولي مهدي عبدالرحيم رئيساً للجنة الحكام.

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وأكد أن هذه البطولة ستحظى بمشاركة لاعبين دوليين مصنفين في حل مسائل الشطرنج وآخرين في الشطرنج الكلاسيكي، منهم بطل العالم الحالي في حل المسائل، البولندي مورديزا بويتر، والمونديالي السابق الروسي اندريه سلفانو، ومن ابطال الشطرنج الكلاسيكي قدير كوسينوف من أذريبيجان، والصربي إيغور ملادينوفتش. وتبلغ الجوائز الاجمالية للبطولة 140 ألف درهم، اضافة الى الكؤوس والميداليات والشهادات التقديرية.

بدوره، كشف رئيس لجنة الحكام مهدي عبدالرحيم، عن أن بطولة الفجيرة ستشهد مشاركة ستة محكمين دوليين من نخبة الحكام، لأهميتها ولوجود لاعبين أقوياء، ولتأمين الحيادية المطلوبة اثناء المنافسات، بينما كشف المدير الفني محمد عبدالغني، عن أنه سيتم توزيع المشاركين في البطولة على ثلاث فئات: الفئة الأولى للمصنفين فوق 2000 نقطة، الفئة الثانية للمصنفين تحت 2000 نقطة، الفئة الثالثة للاعبين الواعدين تحت 13 سنة.

140

ألف درهم إجمالي الجوائز المالية للبطولة، إضافة إلى الكؤوس والميداليات والشهادات التقديرية.

البطولة ستحظى بمشاركة لاعبين دوليين مصنّفين في حل مسائل الشطرنج وآخرين في الشطرنج الكلاسيكي.