الامارات | خبراء فرنسيون يكشفون 10 سلبيات في أكاديميات دبي تعيق تطوير لاعبي الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء فرنسيون يكشفون 10 سلبيات في أكاديميات دبي تعيق تطوير لاعبي الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير قسم تطوير الأكاديميات في مجلس دبي الرياضي، أحمد سالم المهري، أن خبراء من الاتحاد الفرنسي بكرة القدم زاروا أكاديميات كرة القدم في دبي، وتوصلوا إلى 10 نقاط سلبية تعيق تطور اللاعبين الناشئين والشباب.

وقال المهري لـ«الإمارات اليوم»: «خبراء الاتحاد الفرنسي توصلوا إلى 10 نقاط سلبية تعيق تطور اللاعبين الشبان، سواء في مراحل الناشئين أو حتى الأكاديميات، على ضوء عملهم الذي تواصل فترة طويلة، ولعل أبرز ما توصلوا إليه هو أن عدد ساعات التدريب اليومي غير كافٍ، وكذلك عدد المباريات التي يخوضها اللاعب على مدار الموسم لا يتناسب مع المعايير الدولية، وغياب فلسفة وطريقة لعب خاصة بكل نادٍ تهدف إلى تحديد نوعية اللاعب الذي يجب تكوينه، وغيرها من النقاط التي سيعمل الدليل الإرشادي على تلافيها مستقبلاً».

وأضاف المهري أن مجلس دبي الرياضي يعمل حالياً على تشكيل لجنة من الكوادر الوطنية في الأندية وخبراء محليين في كرة القدم، إضافة إلى خبراء تابعين للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، للانتهاء من مسودة الدليل الإرشادي، على ضوء ما قام به الوفد الفرنسي من زيارات لأندية دبي، والوقوف على أبرز المشكلات والسلبيات التي تحول دون تطور مستوى اللاعبين وفق المعايير العالمية في هذا المجال.

Advertisements

مؤكداً أن الدليل الاسترشاد التدريبي الذي سيتم العمل به اعتباراً من الموسم المقبل، يستهدف 5000 لاعب في أندية شباب الأهلي، والنصر، والوصل، وحتا، للمراحل السنية من ستة أعوام إلى 20 عاماً.

وأوضح أن «الدليل الإرشادي المنشود يستهدف تحديد هوية واضحة للاعب كرة القدم الإماراتي، بما ينعكس ذلك على المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية»، لافتاً إلى أنه سيتم فتح المجال لبقية أندية الدولة للاستعانة بهذا الدليل إذا ما طلبت ذلك، في إطار الجهود التي يرمي إليها مجلس دبي الرياضي لتطوير منظومة العمل في كرة القدم على مستوى قاعدة الناشئين، بما يصب في مصلحة اللعبة على صعيد الفريق الأول في الأندية».

وأشار: «في سبيل مساعي المجلس نحو تطوير العمل الأكاديمي والفني داخل أندية دبي، تم العمل بشكل جاد نحو تطوير عمل الكوادر الفنية، فجرى تنظيم العديد من الدورات التدريبية المتقدمة، استفاد منها نحو 70 مدرباً، من بينهم 35 مدرباً مواطناً، ليصبح العاملون الفنيون مع الأندية مؤهلين بشكل علمي وسليم لتطبيق الدليل الإرشادي بصورة صحيحة وسليمة، ولتحقيق النتائج المرجوة من هذا البرنامج».

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.