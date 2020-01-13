الامارات | «أبيض اليد» يخوض التجربة الأسترالية قبل «آسيوية الكويت»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض اليد» يخوض التجربة الأسترالية قبل «آسيوية الكويت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد في الخامسة من عصر اليوم، نظيره الأسترالي، في لقاء ودي على صالة نادي شباب الأهلي، في تجربة أخيرة قبل التوجه غداً إلى الكويت للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ19 لمنتخبات الرجال، المقامة خلال الفترة من 16 إلى 27 الجاري، والمؤهلة لكأس العالم (مصر 2021).

وخاض المنتخب، أمس، حصة تدريبية أخيرة، جاءت بعد يومين من الراحة السلبية، عقب اختتامه لمعسكري بولندا وإسبانيا الخارجيين اللذين أقيما بين 26 ديسمبر الماضي والتاسع من يناير الجاري، وخاض خلالهما خمس تجارب ودية.

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ويمثل لقاء أستراليا فرصة إضافية لمدرب الأبيض، الإسباني خافيير أنزانزا، للوقوف على جهوزية اللاعبين، والوقوف على التشكيلة الأساسية التي ستخوض أولى المباريات في «آسيوية الكويت»، التي سيدشنها «الأبيض» الخميس المقبل، بلقاء منتخب هونغ كونغ، خصوصاً أن الجهاز الفني للمنتخب سيستقر على القائمة النهائية التي تضم 16 من أصل 18 لاعباً يتواجدون اليوم في صالة شباب الأهلي.

من جهته، أعرب نائب رئيس اتحاد كرة اليد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، محمد شريف، عن سعادته بنجاح المعسكرين الخارجيين، مشيراً إلى أن التجربة الأسترالية ستمثل محطة مهمة للاستقرار على القائمة النهائية المتوجهة إلى الكويت.

وقال شريف في تصريحات صحافية: «إن خطط الإعداد تسير بالشكل الصحيح، خصوصاً على صعيد التجارب الودية، وذلك بعد أن خاض (الأبيض)، أخيراً، في بولندا دورة ودية التقى خلالها منتخبات من القارة الأوروبية، واتبعت بمعسكر إسبانيا الذي خاض خلالها وديتين إضافيتين».