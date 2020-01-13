الامارات | لاعب العين «بابل» يعود إلى اياكس الهولندي

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب العين «بابل» يعود إلى اياكس الهولندي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي اياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع لاعب العين السابق، الهولندي ريان بابل، حتى نهاية الموسم، قادماً من فريق جلطة سراي التركي، وخلال مسيرته سجل اللاعب 116 هدفاً في 535 مباراة رسمية على مدار مسيرته الكروية، ولم يقدم بابل ما يشفع له خلال مشواره مع العين، كما تسبب في أزمة للنادي، بسبب تغريداته على حسابه في «تويتر»، وصدر على أثر ذلك قرار بالاستغناء عن خدماته. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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