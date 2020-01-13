الامارات | نهائي كأس الخليج العربي على استاد زعبيل

شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس الخليج العربي على استاد زعبيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت رابطة المحترفين إقامة نهائي كأس الخليج العربي، الذي سيجمع فريقي النصر وشباب الأهلي، الساعة الثامنة مساء الجمعة 17 المقبل على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي. وكانت ركلات الجزاء الترجيحية قد حسمت تأهل شباب الأهلي والنصر في نصف نهائي كأس الخليج العربي، الذي أقيم في العاشر من يناير الجاري، على حساب كل من الجزيرة والعين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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