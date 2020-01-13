شكرا لقرائتكم أمير توفيق يسافر إلى أوروبا للبحث عن مهاجم للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سافر أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي في رحلة أوربية تمهيداً للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق الأحمر، وذلك لتلبية طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي أكد حاجته لمهاجم أجنبي سوبر.

وعلم الخليج 365 أن مدير التعاقدات بالأهلي سيزور أكثر من بلد أوروبية في رحلته للدخول في مفاوضات مباشرة مع أكثر من لاعب كان فايلر قد منح الضوء الأخضر للتعاقد مع أياً منهم، وعلى رأسهم النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري والجامبي علي سوي لاعب سيسكا البلغاري، بالإضافة إلى فراس الشواط مهاجم الصفاقسي التونسي، الذى كشف اسمه زيارة أمير توفيق إلى تونس قبل رحلته الأوروبية.

Advertisements

ويجد الأهلي صعوبة في ضم ايليكي بسبب طلبات ناديه المادية المرتفعة فضلاً عن رغبة اللاعب في الحصول على راتب سنوي كبير يفوق المبلغ الموضوع من الإدارة الحمراء، في الوقت الذي تسير إدارة الأهلي في مفاوضات بالتوازي مع فراس الشواط وعلي سوي ومهاجم أجنبي أخر يلعب في أحد الدوريات الأوربية تتكتم الإدارة الحمراء على أسمه حتى هذه اللحظة.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع المهاجم الجديد على حساب الأنجولي جيرالدو الذي اقترب من الرحيل عن الأهلي خلال الميركاتو الشتوى الجاري على سبيل الإعارة من أجل إفساح المجال امام التعاقد مع المهاجم الجديد خاصة وأن قائمة الأهلي يتواجد بها حالياً 5 لاعبين أجانب وبالتالي لا يحق للفريق الأحمر التعاقد مع مهاجم جديد قبل تسويق واحد من اللاعبين الأجانب.