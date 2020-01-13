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شكرا لقرائتكم إحصائيات منافسي المصري وبيراميدز في مجموعة الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعادل فريق إينوجو رينجرز النيجيري إيجابيا مع نظيره فريق نواذيبو الموريتاني، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم الأحد، على ملعب “Nnamdi Azikiwe”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.
بهذه النتيجة يتصدر فريق بيراميدز المصري ترتيب المجموعة الأولى في الكونفدرالية الأفريقية برصيد 12 نقطة، يليه فريق المصري البورسعيدي الوصيف برصيد 6 نقاط، ويأتي فريقا إينوجو رينجرز ونواذيبو في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين.
وجاءت احصائيات منافسي المصري وبيراميدز في مجموعة الكونفدرالية
رينجرز ونواذيبو
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