شكرا لقرائتكم حمادة صدقى: رحلت عن الهلال لعدم تحقيق مطالبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة صدقي، الذى وقع منذ ساعات على عقود تدريب سموحة، إنه رحل عن نادي الهلال السوداني، بسبب عدم تحقيق مطالبه من جانب إدارة الهلال، مؤكدا إن الأهلي ليس طرفا فى الأزمة.

وأضاف حمادة صدقي، خلال تصريحات تلفزيونية ، الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، المذاع على قناة «صدي البلد»، إن الهلال يعان يمن مشاكل عدة، وقد أبلغ إدارة النادي بذلك، لكنها لم تلتفت لمطالبه.

وأشار حمادة صدقي، إنه تفاجأ بحضور خمسة لاعبين فقط، فى إحدي التدريبات التى تلت مواجهة النجم الساحلي، الأولى، نظرا لرغبة باقى اللاعبين فى الحصول على راحة سلبية، لذلك تقدم بشكواهم لإدارة النادي.

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واكد حمادة صدقي، إن الأهلي ليس طرفا فى ازمته، وكان من الممكن أن يستمر فى عمله، والسماح لهم بتحقيق الفوز، مشددا أن مثل تلك الإتهامات غير منطقية.

وأتم قائلا :" أرغب فى تحقي قالفوز مع اى فريق أعمل معه، ولكن هناك الكثير من الأمور التي أبلغت إدارة الهلال بها والتي لا تناسبني، إلا اننى لم اجد رد فعل من جانبها، ولذلك قررت الرحيل".