شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلي: الفوز جاء فى توقيت مثالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر ديديه جوميز المدير الفنى الجديد للإسماعيلى عن سعادته بتحقيق فريقه الانتصار فى مهمته الأولى أمام طلائع الجيش فى الجولة الــ13 بمسابقة الدورى المحلى.

وأضاف جوميز فى تصريحات عقب اللقاء :”أشكر بالتأكيد الجهاز الفنى المعاون على تقديمه العون والمساندة لى ، تسلمت المهمة منذ أيام قليلة لكنى بدأت فى معرفة كل شىء عن الفضل بفضل المعاونين”.

وواصل :”أكثر ما اسعدنى فى مباراة اليوم هى الروح القتالية التى تحلى بها اللاعبين من أجل استعادة الانتصارات ،كنا الفريق الأفضل بدون شك لذلك كانت الثلاث نقاط من نصيبنا”.

واستكمل حديثه :”الفوز جاءت فى توقيت مثالى ،علينا أن نصحح أخطائنا بسرعة من أجل تلافى استقبال الأهداف”.

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وأختتم الفرنسى حديثه :”هدفى هو إسعاد الجماهير التى أعلم مدى حبهم وعشقهم للفريق واتمنى منهم مزيد الدعم والمساندة للاعبين”.

حقق النادي الإسماعيلي فوزًا صعبًا على حساب طلائع الجيش بهدفين لواحد، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة تعد الأولى للمدرب الفرنسى ديديه جوميز بعد توليه القيادة الفنية منذ أيام قليلة.

وأهدر الإسماعيلي فرصة هدف محقق في الدقيقة 12 من اللقاء بعد كرة عرضية حولها محمد الشامي برأسه لكن محمد بسام تصدى لها ببراعة، قبل أن ترتد إلى باهر المحمدي الذي صوبها نحو المرمى الخالي لكن القائم تكفل بإبعادها عن الشباك.