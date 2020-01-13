شكرا لقرائتكم الزمالك يستعرض الحافلة الجديدة لفريق الكرة بالنادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورا لأوتوبيس الفريق الأول لكرة القدم، مزينا بشعار النادي التاريخي. وعلقت الصفحة على صورة الحافلة قائلة :" التصميم الجديد للحافلة الخاصة بفَريقنا لهذا المَوسم". ويلتقى الزمالك مع الجونة، فى الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، على ملعب الأخير، وسيحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض فى مران اليوم على الاطمئنان على حالة التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، بعدما تعرض للإصابة فى مباراة زيسكو الأخيرة، حيث أجرى له محمد أسامة، طبيب الفريق، عملية خياطة ف الرأس عبارة عن 4 غرز فى الرأس. Advertisements

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