شكرا لقرائتكم رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على روما واستعادة صدارة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد فريق يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه روما 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله ميريح ديميرال في الدقيقة الثالثة وأضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، وسجل دييغو بيروتي هدف تقليص الفارق لروما في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 48 نقطة ليتسعد صدارة الترتيب، التي فقدها عقب تعادل إنتر ميلان مع أتالانتا 1-1، في المقابل توقف رصيد روما عند 35 نقطة في المركز الخامس.

وهذا الفوز هو الخامس عشر ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة لروما بالدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في خمس مباريات.