الجزائر تنشد الحفاظ على ألقابها في «عربية السيدات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك الجزائر متصدرة الترتيب العام لدورات 2016 و2018، في منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، الحدث الرياضي الأبرز على صعيد رياضة المرأة العربية، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في إمارة الشارقة، خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير.

وتخوض لاعبات الجزائر، منافسات على صعيد 6 ألعاب وهي: كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، والرماية، والكاراتيه، والقوس والسهم.

وكانت الجزائر،قد حصدت في النسخة الرابعة عام 2018، حصيلة مؤلفة من 16 ميدالية، (7 ذهبيات و7 فضيات وبرونزيتان) حصدها نادي الجمعية الرياضية للأمن الوطني، ونادي مولودية العاصمة.

وحول مشاركة الجزائر، قالت ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: «للجزائر تاريخ مملوء بالمنجزات الرياضية بمختلف ميادينها؛ حيث حققت لاعباتها الكثير من الألقاب المهمة، ما خولها لأن تكون واحدة من الدول صاحبة الأداء المتميز الذي نأمل في أن نشهد على مثيله في النسخة المقبلة».