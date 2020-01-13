عمومية «1X2» تعتمد تعديلات النظام الأساسي و«القائمة» للانتخابات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

اعتمدت الجمعيتان العموميتان لاتحاد الكرة اللتين عقدتا مساء أمس للتصويت على النظام الأساسي الجديد، والتعديلات الخاصة بنظام الانتخابات التي تقرر رسمياً قيامها بنظام القائمة.

وكانت تمت الدعوة لعقد اجتماعين عادي وغير عادي، من أجل إقرار التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للاتحاد.

وكانت الخطوة الأولى في اجتماع أمس مع عمومية عادية، تم خلالها انتخاب لجنة الانتخابات، قبل أن يتم عقد اجتماع العمومية غير العادية الذي أقرت خلاله التعديلات الجديدة على النظام الأساسي، لا سيما تلك التي تتعلق بآلية الانتخابات واعتماد نظام القوائم.

وعقدت العمومية اجتماعها برئاسة نائب رئيس اللجنة الانتقالية عبدالله ناصر الجنيبي، وذلك وسط حضور 27 نادياً من أعضاء الجمعية التي غابت عنها 4 أندية.

واشتملت لائحة التغييرات في النظام الأساسي على 22 بنداً، كان أبرزها الموافقة واعتماد نظام القائمة في الانتخابات التي ستمنح الرئيس فرصة تقديم لائحة كاملة من أجل التصويت في الانتخابات بدلاً من التصويت الفردي كما كان يحصل سابقاً.

كوتا انتخابية

ووافقت العمومية على «الكوتا» الانتخابية التي ستكون عبر اختيار 5 أعضاء من قبل أندية المحترفين، إلى جانب 3 أعضاء من أندية الهواة، كما تمت الموافقة على منح رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، فرصة اختيار 3 أعضاء بالتعيين، ممن لا يتم ترشحيهم من قبل الأندية.

كما تمت الموافقة أيضاً على التعديلات الجديدة التي تسمح بإعادة انتخاب القائمة كاملة أو عدد من أعضائها لولاية جديدة.

ونصت التعديلات كذلك على التفاصيل الخاصة بآلية فوز القائمة (بالتزكية كاملة)، في حال عدم وجود قائمة منافسة.

وتضمن النظام تفاصيل أخرى منها أنه في حال وجود قائمتين، تفوز القائمة التي تحظى بأكثر من 50% من الأصوات، وفي حال التساوي في عدد الأصوات تتم إعادة الاقتراع، أما في حال وجود أكثر من قائمتين، فتفوز اللائحة التي تحظى بنسبة ثلثي الأصوات، وفي حال عدم حصول لائحة على الثلثين، يتم استبعاد القائمة التي تنال أقل الأصوات، ويتم الإبقاء على القائمتين الأعلى أصواتاً، لتتم بعدها إعادة التصويت في جولة اقتراع ثانية، حتى تنال إحداهما نسبة 50%+1.

وبناء على النظام المعتمد فسيكون عمر المجلس الجديد 4 مواسم، وتنتهي ولاية المجلس مع انتهاء الموسم الكروي في الموسم الرابع.

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رئيس الرابطة

وأوضحت التعديلات موقع رئيس رابطة المحترفين، ليكون نائب الرئيس الأول للاتحاد. كما تم إقرار لجنة واحدة بمسمى لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، بدلاً من لجنتين كما تنص اللائحة السابقة، وإلغاء مسمى لجنة التسويق والاستثمار، لتصبح لجنة الاستراتيجية والاستثمار، وتغيير لجنة تطوير الأندية لتصبح لجنة شؤون الأندية.

لجنة انتخابات الرابطة