شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة مصيرية للأولمبي أمام كوريا الشمالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يخوض منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم في الثانية والربع عصر اليوم بتوقيت الإمارات مباراته الثانية في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في تايلاند والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

تقام المباراة لحساب المجموعة الرابعة التي يتصدرها المنتخب الأردني برصيد 3 نقاط، ثم منتخبنا ثانياً برصيد نقطة وفيتنام ثالثاً بذات الرصيد وكوريا الشمالية رابعاً بدون أي نقطة.

يدخل الأبيض الأولمبي مواجهة اليوم بطموحات كبيرة نحو تحقيق الفوز، بعد تعادله في اللقاء الأول أمام فيتنام صفر-صفر وإنعاش آماله في المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور ربع النهائي.

وحرص الجهاز الفني على عقد اجتماعات مكثفة مع اللاعبين بعد مباراة فيتنام تمت خلالها متابعة شريط مباراة فيتنام ثم مباراة كوريا الشمالية مع الأردن وتحليل الحالات ونقاط الضعف والقوة في منافسنا اليوم وطريقة وأسلوب لعبه، وكذلك التعرف على بعض الجوانب التي رافقت أداء اللاعبين في المباراة الأولى ومحاولة تلافي بعض الأخطاء.

ويقوم الجهاز الإداري لمنتخبنا متمثلاً في عبدالقادر حسن، المشرف الإداري للمنتخب وجمال بوهندي مدير المنتخب بجهود كبيرة لتهيئة اللاعبين من الناحية النفسية من خلال المحاضرات النظرية والجلسات الجانبية مع عدد من اللاعبين المؤثرين في صفوف المنتخب.

طموح الفوز

من جهته، أكد جاسم لاعب نادي النصر ومنتخبنا الوطني الأولمبي، اكتمال جاهزية المنتخب لأداء المباراة الثانية، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد لخوض اللقاء وتحقيق نتيجة إيجابية تقرب الأبيض الأولمبي أكثر من التأهل إلى المرحلة التالية.

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ووعد جاسم يعقوب بمضاعفة الجهود من أجل تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، لافتاً إلى أن المنتخب أدى بصورة جيدة في المباراة الأولى أمام فيتنام لكن الحظ لم يحالفه في التفوق على منافسه حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وحول المنافسة بين المنتخبات في المجموعة الرابعة، أوضح أن كل المنتخبات ستكون حريصة على تحقيق الفوز في الجولة الثانية لأن تأثيرها مباشر على حظوظ كل منتخب، مؤكداً أنهم يدركون أهمية تحقيق الفوز أمام كوريا الشمالية، ولن يدخروا جهداً في سبيل تحقيقه حتى يواصل المنتخب مشواره في هذه البطولة.

ووعد علي صالح لاعب نادي الوصل ومنتخبنا الوطني الأولمبي، بتقديم كل ما يملك من أجل قيادة المنتخب مع بقية زملائه لتحقيق الفوز على كوريا الشمالية، مؤكداً حرصه على مواصلة التألق بعد أن ظهر بصورة لافتة في المباراة الأولى.

وقال علي صالح إنهم يدركون الأهمية الكبيرة لهذه المباراة وضرورة تحقيق الفوز فيها، مضيفاً أن الجهاز الفني تحدث إلى اللاعبين وطالبهم بتقديم أفضل مستوى والتفوق على كوريا الشمالية.

وأشار علي صالح إلى أن المنتخب الأولمبي يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الموهوبين الذين يملكون الكثير ليقدموه خلال هذه البطولة، متمنياً أن يوفقوا في تسخير قدراتهم لصالح المنتخب وينجحوا في قيادته للوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وأعلن نجم المنتخب الأولمبي أنه استعد بشكل خاص لهذه المباراة، التي يأمل بأن يقدم فيها كل ما يملك ويسهم مع بقية زملائه في تحقيق الفوز، حتى يعزز حظوظ المنتخب في مواصلة المشوار في هذه البطولة المهمة التي تضم منتخبات قوية ومتمرسة تبحث جميعها عن لقب البطولة.

وتحدث علي صالح عن الحالة المعنوية للاعبين، مبيناً أن الجميع يتمتع بروح معنوية عالية، ومتحمسون لخوض اللقاء ويرغبون في الخروج بنتيجة إيجابية تدعم موقف المنتخب في المنافسة على التأهل.