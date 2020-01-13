شكرا لقرائتكم خبر عن الحزم يعرقل المتصدر والوصيف فـي «الثانيـة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف
واصلت منافسات دوري الدرجة الثانية مفاجآتها للأسبوع الثاني توالياً، وكان نجمها الأول فريق الحزم صاحب المركز التاسع الذي نجح في إلحاق أول هزيمة بالفلاح المتصدر 3-2 في الأسبوع الماضي، قبل أن يتعادل الفريق الذي يقوده المدرب حسين سانتو مع كواترو الوصيف صفر-صفر في الجولة الثامنة.
وفي بقية مباريات الجولة ألغى الحكم مباراة الموج وسبورت سبورت المباراة لعدم وجود بطاقات مع فريق سبورت سابورت، وللأسبوع الثاني سقط فريق الفلاح واهدر نقطتين بعد تعادله مع فريق يونايتد 2-2، ليواصل صدارته برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة عن كواترو الذي حصد 15 نقطة حتى الآن.
وتأجل لقاء كلية الدار والهلال يونايتد بسب الأمطار.
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