عبيد الشامسي: الوصل عاد أقوى رغم التحريض والتشكيك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:حسن الخميس

عاد الوصل بقوة في دوري الخليج العربي بعد البداية المتعثرة، وحملات الانتقادات التي تبعتها، وطالت الإدارة خصوصاً، فمع الوصول إلى الجولة 12 فإنه يحتل المركز السادس برصيد 18 نقطة، وهو وإن كان لا يرضي الطموحات، إلا انه يقترب من الهدف الذي وضعه النادي للدخول إلى «المربع الذهبي».

عبيد سلطان الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس لجنة الاستثمار والتطوير، كسر فترة الصمت الإعلامي لقيادة النادي في الفترة التي أعقبت الانتقادات وحملات التشكيك التي طالتها، والتي يصفها الرجل الثاني في كتيبة إدارة الإمبراطور بأنها كانت أشبه بحرب مبرمجة للنيل من الوصل، وهنا نص الحوار:

يسود الهدوء الآن بعد النتائج الجيدة للفريق في الدوري التي أعقبت فترة صعبة ،كيف تقيم تلك الفترة؟

- استغرب بشدة حجم الحرب التي فرضت على النادي منذ بداية الموسم، فقد عاشت الإدارة وكل الأجهزة الفنية، بداية من كرة القدم وحتى كل الألعاب الرياضية في النادي، أياماً عصيبة في ظل حملة التشكيك في قدرات كل ما هو وصلاوي، الأمر الذي أثر سلباً بالطبع، في كل فرق النادي، وفي مقدمتها فريق الكرة الأول الذي شعر بالإحباط وعدم الثقة، ما أثر في نتائجه التي استهل بها الموسم، وأسأل هنا، لماذا هذا الهجوم الضاري على الإدارة، واللاعبين، ومن كل الجهات، بدءاً من صالونات التحليل التلفزيوني، ومروراً بمواقع التواصل الاجتماعي، وختاماً بالصحف؟ وللأسف الشديد كل ذلك ساهم في التأثير سلباً في جماهير النادي، ومحبيه، ما خلق حالة من الرفض وعدم الرضا عن الفريق، وعن القائمين عليه، من مدربين وإداريين، كما ساهم أيضاً في خلق حالة من التشكيك في المجلس، ودوره، وانتمائه..

لكن الجمهور الوصلاوي انتقد الإدارة بحدة بعد النتائج السلبية؟

- ماذا تتوقع من الجماهير التي تتابع المباريات عبر التلفزيون عندما يتحدث المذيع مع طفل غاضب، وحزين، تملأ الدموع عينيه بعد خسارة فريقه الذي يحبه؟ إنها حالة تحريض مباشر ضد الفريق، وضد الإدارة لمجرد خسارة، أو خسارتين، أو حتى ثلاث، والغريب في الأمر أنه إذا حدث الشيء نفسه في ناد آخر لا يتم تناوله بالعنف نفسه، وبالصورة نفسها التي يتم التعامل بها مع نادي الوصل. نحن نقدّر حب وعشق جماهير الوصل لفريقها، ونستوعب غضبها وغيرتها على ناديها، ولكن نطلب منها المساندة والوقوف خلف الفريق وإدارته لتحقيق آمالها وآمال الكثيرين من محبي الإمبراطور داخل وخارج الدولة، ففريق الوصل من الفرق التي تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في كل إمارات الدولة، ومعظم الدول العربية بدءاً من دول الخليج، مروراً بمصر والسودان والمغرب والجزائر.

تعثر البداية

لكن لماذا تعثر الوصل بشدة في بداية الموسم واحتل المركز الأخير؟

- بالطبع، وضعية الفريق في بداية الموسم كانت صعبة، ولم ترضنا،خاصة أن الأمور كانت مهيأة لبداية أفضل، ولكن الإصابات وعدم التوفيق طاردت الفريق في بداية الموسم، وساهمت في تعثره، ما ساهم في إحباط الجماهير التي كانت تنتظر انطلاقة تليق باسم الإمبراطور، وبحجم الطموح، كنا نحتاج إلى قليل من الصبر على الفريق، وعلى الإدارة، وعلى المدرب الذي طالبونا بإقالته بعد أول مباراتين في المسابقة.

رغبة الجماهير

لماذا لم تستجيبوا لرغبة الجماهير خاصة في ظل الوضع السيئ للنتائج في تلك الفترة؟

- نحن نؤمن بالاستقرار الفني، ومنح الجهاز الفني واللاعبين الفرصة الكافية للتأقلم، وكنا على قناعة بأن نتائج التغيير تحتاج إلى وقت طويل لتأقلم المدرب الجديد وتأقلم اللاعبين مع المدرب، الأمر الذي قد يزيد الوضع سوءاً، وهذا ما كنا نخشاه.

ما هي نسبة رضاكم عن المركز الحالي للفريق؟

- الوضع الحالي بالطبع أفضل بكثير الآن مع وصول الوصل إلى النقطة 18، وهذا يؤكد أننا كنا على حق عندما جددنا ثقتنا بالمدرب، ومعاونيه، وكل أعضاء الفريق، ومنحناهم مزيداً من الوقت والثقة، وأعتقد أن الأمور ستكون أفضل في المرحلة المقبلة بعودة المصابين واكتمال الصفوف، وكل ذلك سيساهم في تحقيق نتائج ومركز أفضل.

ما هو المركز الذي يرضي الإدارة الوصلاوية في نهاية الموسم؟

- نحن يرضينا دائماً المركز الأول، ولكن في ظل الظروف الراهنة، والغيابات، ونقص الصفوف يرضينا أن ننهي هذا الموسم ونحن في المركز الرابع.

لماذا سمحت إدارة الوصل لبعض اللاعبين المميزين بالمغادرة مثل كايو المنتقل إلى العين، وخميس إسماعيل المنتقل مؤخراً إلى الوحدة، رغم النقص في صفوف الفريق؟

- نادي الوصل لا يتمسك بأي لاعب لا يرغب في اللعب فيه، والتشرف بارتداء ألوانه، مهما كان مستواه، ومهما كان وزنه، هذه فلسفة النادي التي تعلمناها من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، كايو وخميس إسماعيل هما من طلبا الرحيل من النادي بحجة تحسين وضعهما المادي، كغيرهما من اللاعبين في الفريق، وبقية فرق الألعاب الأخرى الذين يرون في الانتقال فرصة جديدة لتحسن وضعهم المادي، ونحن وافقنا وسهّلنا مهمة رحيلهما لأننا لا نريد لاعبين لا يريدون البقاء في النادي.

وماذا عن المستقبل؟

- بفضل جهود رئيس مجلس الإدارة راشد بالهول مقبل على فترة اكتفاء ذاتي من اللاعبين المميزين من أبناء النادي، ليس في كرة القدم فقط، بل في كل الألعاب، بفضل سياسة الاهتمام بقطاع المراحل السنية التي اهتم بها النادي خلال السنوات الأخيرة، والتي سنبدأ بقطف ثمارها خلال السنوات المقبلة.

ما رأيك في ما يقدمه فابيو ليما حالياً؟

- فابيو ليما أيقونة، وهو أحد صناع السعادة في قلعة الإمبراطور، ويعتبر حالياً من أبرز نجوم الدوري الإماراتي، وهو استكمال لسجل نجوم وعمالقة الإمبراطور عبر تاريخه الطويل، مثل فهد خميسن وزهير بخيت، وفهد عبدالرحمن، وإسماعيل راشد، وفاروق عبدالرحمن، وغيرهم، من قائمة الفهود الذين تألقوا في صفوف ناديهم وصفوف المنتخبات الوطنية.

الأزمة المالية

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هل من وجود لأزمة مالية في النادي تعيقه عن تحقيق أهدافه وأهداف جماهيره؟

- ليس هناك أزمة مالية في النادي، بدليل عدم تأخر أي مستحقات أو التزامات مالية لأي لاعب، أو موظف في النادي، لدينا ما يكفينا في حدود المعقول بفضل دعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، وحكومة دبي، ممثلة في مجلس دبي الرياضي.

هل تتوفر عندكم النية للتعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ليساهموا في تحسين الصورة ويعدلوا من مسار الفريق؟

- إذا وجدنا لاعباً يستطيع أن يحقق الفارق، سوف نتعاقد معه، وإذا لم نجد ذلك اللاعب فأنا شخصياً لا أميل إلى ذلك، لأن المركز الثاني من وجهة نظري مثل المركز الأخير، مشيراً إلى أنه من يتذكر الوصل عندما حل وصيفاً للدوري قبل أكثر من موسمين؟ صاحب المركز الأول هو الوحيد الذي يتم ذكره.

تراجع جماعي

بماذا تفسر غياب فرق النادي الجماعية والفردية عن منصات التتويج خلال السنوات الأخيرة؟

- الألعاب الأخرى غير كرة القدم في النادي تحظى بالاهتمام والدعم من قبل إدارة النادي، وهناك ميزانية مالية خاصة ومحددة للألعاب الرياضية تصرف بالكامل على الألعاب، وبعيدة كل البعد عن التزامات كرة القدم، والسنوات الأخيرة شهدت اهتماماً كبيراً بالقاعدة وبناء جيل واعد من اللاعبين الذين يخدمون كل الألعاب لذا نتوقع عودة قوية لفرق النادي للمنافسة على كل الألقاب في مختلف الألعاب الجماعية والفردية.



انتظار عوائد الاستثمار لدعم الألعاب



تحدث عبيد سلطان الشامسي بصفته رئيساً للجنة الاستثمار عن العائد المادي المناسب والمطلوب الذي يدعم خزانة الوصل ويخفف من أعبائه المالية. وقال: بالفعل قطعنا شوطاً مهماً في إطار تنمية الموارد المالية في النادي من خلال المشاريع المميزة العديدة والطموحة التي قامت الإدارة الحالية في النادي باعتمادها وتشييدها مع عدد من القطاعات والشركات الخاصة، ولكن هذه المشاريع تحتاج إلى وقت حتى تحقق العائد المادي المطلوب الذي يسهم في تدعيم قدرات النادي بصورة أفضل.



اعتزاز بثقة ودعم أحمد بن راشد



أكد عبيد سلطان الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، اعتزازه الكبير واعتزاز مجلس إدارة النادي بقيادة راشد بالهول بثقة ودعم ومساندة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة النادي، وتعتبر هذه الثقة أكبر حافز ودعم للمجلس ولكافة القائمين على أمور النادي ولكافة الرياضيين فيه.

وأشار إلى أن الكل سعيد بالتواجد والانتماء لهذه القلعة الكبيرة والمهمة، والكل مصمم على العودة بها إلى القمة من جديد.