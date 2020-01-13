شكرا لقرائتكم خبر عن «رأس الخيمة لأصحاب الهمم» يتعاقد مع المدرب التونسي زغاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم تعاقده مع المدرب التونسي أنور بن بشير زغاب حتى نهاية الموسم الحالي، ضمن جهوده الرامية لرفع قدرات اللاعبين واللاعبات وتحقيق التطور المنشود ضمن استراتيجية النادي في المنافسة على الألقاب والبطولات.
حضر توقيع العقود سالم المفتول، رئيس مجلس إدارة النادي، ووفاء الشحي، نائبة رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله أرحمه، رئيس اللجنة الفنية، فضلاً عن عضوي مجلس الإدارة محمد غنيم ومحمد النقبي.
ويملك المدرب الجديد خبرة ممتازة من خلال عمله في المنتخبات التونسية المختلفة حوالي 10 سنوات والمنتخب الكويتي لخمس سنوات، إلى جانب نتائجه البارزة مع المنتخبات التي دربها في 4 بطولات عالمية والدورات البارالمبية، فضلاً عن خبرته الجيدة مع منتخب تونس لألعاب القوى.
ووصف المفتول خطوة التعاقد مع المدرب الجديد بأنها تمثل الإضافة القوية التي يرجوها النادي في المواسم المقبلة مع تعاظم التطلعات بتخطي التحدي الذي ينتظرهم في المناسبات الرياضية المختلفة والرغبة في تعزيز كفاءة أصحاب الهمم انطلاقاً من رؤية النادي الساعية لجذب المزيد من اللاعبين واللاعبات في الفترة المقبلة على مستوى إمارة رأس الخيمة.
وقال: سعداء بهذه الخطوة ونبحث عن أفضل الظروف لتحقيق الأهداف المقررة رغم الظروف التي تواجه النادي بسبب غياب الشركات والمؤسسات الراعية للنادي وأنشطته المختلفة ونحاول إظهار الصورة المشرفة من خلال الحرص على المشاركة في جميع المسابقات المحلية، كما نتطلع من خلال تطوير المواهب إلى البحث عن النتائج التي تعزز المكاسب المهمة للنادي بعد نحو 3 مواسم من إشهار النادي.
بدوره عبر المدرب أنور بن بشير زغاب عن تقديره لثقة نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم في الاستعانة بجهوده خلال الموسم الحالي، وقال إنه يسعى لتقديم كل ما يملك للوصول إلى الإنجازات التي تلبي طموح النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر «رأس الخيمة لأصحاب الهمم» يتعاقد مع المدرب التونسي زغاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.