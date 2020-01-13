شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن حمد يستقبل فريقي قاربي واديي حام والسيجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريقي قارب وادي حام وقارب وادي السيجي اللذين حصلا على المركز الأول في الشوطين الثاني والثالث في سباق أبوظبي لقوارب التجديف فئة 40 قدماً الذي نظمه نادي تراث الإمارات.
وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين بنيلهم المراكز الأولى في السباق، مشيداً بالمستوى الرفيع الذي ظهر به الفريقان ومنافستهما الدائمة على المراكز المتقدمة في البطولات الدولية والمحلية.
وأكد سموه دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لمعظم الرياضات البحرية في الإمارة، مثنياً على الجهود التي يبذلها فريقا وادي حام ووادي السيجي لتحقيق الريادة في مثل هذه الرياضات البحرية للتجديف.
وقدّم أعضاء فريقي قارب وادي حام وقارب وادي السيجي الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لدعمه الدائم للرياضات البحرية، وتعزيز ثقة فرق قوارب إمارة الفجيرة في المنافسة على المراكز الأولى، ونيل الجوائز في مختلف المنافسات.
يذكر أن قارب وادي حام تعود ملكيته إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وقارب وادي السيجي تعود ملكيته إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.
حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد إمارة الفجيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن حمد يستقبل فريقي قاربي واديي حام والسيجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.