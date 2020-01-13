شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال تشكيلة «تحدي الأبطال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل مجلس أبوظبي الرياضي تحضيراته لانطلاقة بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، التي تقام برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويحتضنها نادي أبوظبي للجولف من 16 إلى 19 الجاري ، ضمن سلسلة رولكس الثماني والجولة الأوروبية لعام 2020.

ويكمل الجنوب إفريقي لويس أوستويزن والإنجليزي داني ويليت، الفائزين بالبطولات الكبرى، والنجم الصاعد النرويجي فيكتور هوفلاند التشكيلة العالمية لتحدي الأبطال في أبوظبي،وسينضم هؤلاء النجوم إلى الأمريكي بروكس كوبكا المصنف الأول عالمياً، ونجمي الجولة الأوروبية بيرند فيسبيرجر ومات فيتزباتريك.

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