بطولة السلم للدراجات تنظم سباقي هواة السيدات والنخبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد مصطفى

اعتمدت اللجنة المنظمة، كافة الإجراءات تمهيداً لأسبوع حافل من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- المشتريات والتمويل، وتعد الحدث الأكبر من نوعه في إطار دورها في تطوير رياضة الدراجات وتشجيع مختلف الفئات على ممارسة الرياضة.

أعلنت اللجنة المنظمة، أن سباق السيدات الذي سيتم تنظيمه يوم 15 يناير الجاري للمرة الأولى في البطولة، سيكون سباقاً تجريبياً، وسيكون حصرياً للفتيات الإماراتيات الهواة غير المنتميات لأي ناد، يليه في اليوم التالي 16 يناير تنظيم سباق النخبة للرجال، وكلاهما في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية.

وقال عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: الهدف من هذه البطولة هو زيادة أعداد الممارسين للرياضة خصوصاً من فئة الهواة من خلال سباقات مخصصة لهم، وكذلك سباقات يتنافسون فيها مع دراجين مسجلين في الأندية من داخل وخارج الدولة لرفع المستوى الفني للجميع، وتحقيق الهدف السامي تجاه الرياضة والمجتمع عموماً.

ومضى يقول: إطلاق سباق الفتيات الإماراتيات الهواة جاء تلبية لرغبة العديد من فتياتنا في المشاركة في سباق مخصص لهن، كما أن الهدف من إطلاق هذا السباق هو تشجيع المرأة الإماراتية على ممارسة الرياضة عموماً والدراجات خصوصاً لكونها من أكثر الرياضات تأثيراً على صحة الجسد، ارتأينا إطلاق هذا السباق بصورة تجريبية، لكن وفق المواصفات الدولية المعتمدة في هذا النوع من السباقات من أجل أن يعشن هذه الأجواء ويكتسبن الخبرة، علماً بأنه حصرياً للهواة؛ بحيث لن يسمح بمشاركة لاعبات المنتخب والأندية، و قد تم التواصل مع اتحاد الدراجات الهوائية للتأكد من أسماء المشاركات وكونهن غير مسجلات في كشوف الأندية والمنتخب لضمان العدالة في التنافس.

هذا ووصل عدد المشاركات حتى الآن إلى أكثر من 40 من مختلف الأعمار، على أن يمتد السباق لمسافة 50 كيلومتراً في نفس منطقة السلم، لكن المسارات ستكون أقصر عن سباق الرجال.

وأكد الفلاسي، التزام جميع المشاركات بالقوانين والتجهيزات المناسبة من الدراجات والخوذة والملابس الرياضية لضمان السلامة، فيما سيتم توفير سيارات الدعم الأمني والطبي ونقط المياه للجميع، و لن يتم بث منافسات السيدات عبر التلفاز في هذه النسخة الأولى.

وسيكون الترقب لانطلاق الجولة الثانية من منافسات الرجال من أصل 3 سباقات و سيقام سباق النخبة ويمتد لمسافة 127 كلم، وأوضح عمير بن جمعة الفلاسي، أن اللجنة المنظمة أكملت جميع الاستعدادات لانطلاق السباق، بمشاركة 100 دراج، بواقع 10 ممن حققوا المراكز الأولى في السباق الأول من هذه النسخة، و7 من أصحاب المراكز الأولى في سباق النخبة من العام الماضي، و15 محترفاً إماراتياً من الأندية، و20 متسابقاً من الأجانب المقيمين، كما سيتواجد 40 متسابقاً بواقع 10 من كل دول خليجية من الكويت والسعودية والبحرين وسلطنة عمان، وهي المشاركة التي تتجدد للعام الثاني على التوالي، وتمت مخاطبة اتحاداتهم المحلية، إضافة إلى عدد من دراجي الفرق الإماراتية، وستكون الجائزة المالية للسباق مليون درهم.