أجندة «الخليجية للدراجات»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرت اللجنة التنظيمية للدراجات الهوائية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعها الذي عقد صباح أمس في فندق راديسون بلو بالكويت، أجندة البطولات الخليجية لهذا العام، ووضعت سياسة تركز على التساوي بين الجنسين وخطة لتطوير اللعبة من جميع النواحي.

وترأس الاجتماع رئيس اللجنة وممثل البحرين الشيخ خالد آل خليفة، بحضور عبد الناصر الشامسي من الإمارات.

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