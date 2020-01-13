المنصوري والفلاسي والمحيربي يتألقون في «دبي كايت سيرف»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف في يومها الثاني والختامي الذي جرت أحداثه أمس الأول، في شاطئ نسناس بجميرا بروز عدد من المواهب الإماراتية التي تنبئ بمستقبل واعد في هذه الرياضة الشائقة والتي فرضت نفسها على روزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للعام الثالث على التوالي.

وأسدل الستار على منافسات البطولة الكبيرة والتي يحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وللموسم الثالث على التوالي على تنظيمها من أجل توفير أجواء تنافسية وتشجيع المواهب ونجوم المنتخب على تطوير موهبتهم بالاحتكاك والتنافس مع أبطالها العالميين والمصنفين الذين يأتون إلى الإمارات من أجل الاستعداد والتحضير لكبرى المناسبات الدولية والعالمية، وخاصة أن الحدث سيطرق أبواب الدورات الأولمبية اعتباراً من (طوكيو 2020).

ونجح قائد المنتخب الوطني المتسابق رقم 54 محمد عبيد المنصوري في انتزاع المركز الأول في منافسات الألعاب الحرة - مواطنين، ولدى منافسات الرجال في الألعاب الحرة فاز البريطاني ديفيد لويس بالمركز الأول، كما لمع أبطالنا في منافسات توين تيب على مسار انسيابي شهد إقامة ثلاث مراحل أمام رواد شاطئ نسناس ووسط أجواء ممطرة رائعة تحت زخات الأمطار، حيث نجح المتسابق رقم 70 راشد الفلاسي في انتزاع المركز الأول في فئة توين تيب مواطنين، ونجح المتسابق رقم 67 عبدالله المحيربي في الصعود أيضاً إلى منصة التتويج في فئة الناشئين، محرزاً المركز الثالث أمام 5 منافسين خلف المتسابق كاساس جبرائيل صاحب المركز الأول، وفي منافسات الرجال كان المركز الأول من نصيب المتسابق رقم 81 اللبناني نور دندشلي، وتألقت المتسابقة رقم 49 ماريا أنغريب في منافسات سيدات توين تيب، محققة المركز الأول وسط مشاركة 10 متسابقات.