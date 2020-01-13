كاراتيه شباب الأهلي يتصدر بطولة نائب رئيس الدولة للكوميتيه

تصدر نادي شباب الأهلي بطولة صاحب السمو نائب رئيس الدولة المفتوحة للكاراتيه في الكوميتيه الفردي للدرجتين الأولى والثانية، برصيد 25 ميدالية ملونة «13 ذهبية و5 فضيات و7 برونزيات»، جمعها في المنافسات التي أقيمت على بساط صالة المزهر الرياضية في دبي، بمشاركة كبيرة بلغت 443 لاعباً ولاعبة من 23 نادياً تنافسوا في فئات الناشئين والناشئات والشباب والآنسات علاوة على الرجال والسيدات.

وحل نادي اتحاد كلباء ثانياً برصيد 15 ميدالية «7 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات»، وجاء نادي الشارقة الرياضي ثالثاً ب17 ميدالية «6 ذهبيات و4 فضيات و7 برونزيات» وتلاه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس رابعاً ب27 ميدالية «4 ذهبيات و8 فضيات و15 برونزية»، وتستكمل البطولة في وقت لاحق بإقامة منافسات فئتي الأشبال والفتيات تحت 10 و11 سنة، وتحت 12 و13 سنة.

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وتجدر الإشارة إلى أن شباب الأهلي كان فاز قبل أيام بلقب بطولة صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكاراتيه في مسابقة الكاتا فردي، بعدما حل في المركز الأول برصيد 23 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و5 فضيات و11 برونزية، ليبسط كاراتيه الفرسان بهذا الإنجاز في الكوميتيه نفوذه على مسابقتي الكاتا والكوميتيه في الفردي، بعدما تفوق على فريق نادي الشارقة الرياضي الذي حل في المركز الثاني بمجموع 19 ميدالية موزعة على 6 ذهبيات و5 فضيات و8 برونزيات.

حضر الختام وتوج الفائزين اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي، وأحمد ناصر الحرازي رئيس لجنة التنظيم بالاتحاد، والخبير هشام سري السكرتير الفني، والخبير أيوب لشكري عضو اللجنة الفنية وحشد من محبي اللعبة وأولياء الأمور.

وهنأ الرزوقي الفائزين والفائزات ممن اعتلوا منصة التتويج مشيداً بجهودهم والأجهزة الإدارية والفنية، كما أعرب عن شكره للأندية التي حرصت على المشاركة في البطولة، كما أبدى الرزوقي إعجابه بالمستوى الفني للبطولة والذي يصب في مصلحة تطوير اللعبة.