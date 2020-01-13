مشاركة واسعة لنجوم العالمفي دولية سوق دبي الحرة للتنس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه أنظار عشاق التنس في العالم إلى دبي الشهر المقبل لمتابعة منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويشارك فيها ألمع نجوم ونجمات الكرة الصفراء في العالم.

وتشارك في بطولة السيدات التي تقام نسختها ال20 خلال الفترة من 17-22 فبراير، 14 من متصدرات التصنيف العشرين عالمياً، وتتصدر قائمة المشاركات، ثلاثاً من متصدرات التصنيف العالمي وهنّ: أشلي بارتي، وكارولينا بليشكوفا، وسيمونا هاليب، إلى جانب ثلاث من المصنفات العشر الأُول: بيانكا أندرسكو، بطلة دورة الولايات المتحدة المفتوحة، وبيليندا بنتشيش، حاملة لقب دبي، وكيكي بيرتنس. ويلي أسبوع السيدات بطولة الرجال التي تقام دورتها ال 28 من 24-29 فبراير، بمشاركة السويسري روجيه فيدرر، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وصيف بطولة 2019، والإسباني روبرتو بواتيستا آغوت، بطل دورة دبي لعام 2018.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «تميزت بطولة دبي 2019 بتتويج لاعبين من ذات البلد ببطولتي السيدات والرجال، وذلك للمرة الثانية في تاريخ البطولة، ونحن سعداء بعودة روجيه فيدرر وبيليندا بنتشيش مجدداً، لنرى ما إذا كان بمقدورهما الاحتفاظ باللقب ضمن قائمة تضم أسماء قوية في عالم التنس».

وقال صلاح تهلك مدير البطولة: «يتجدد موعد عشاق التنس في دبي مع أسبوعين حافلين بأقوى المنافسات بين أفضل لاعبي الكرة الصفراء في العالم، ومع غنى قائمة المشاركين في الحدث بنجوم اللعبة، تصبح مهمة التكهن بالفائز المحتمل غاية في الصعوبة، إلا أننا على يقين بأن أسبوعي البطولة سيحفلان بمفاجآت مثيرة مع تطلع جميع اللاعبين للظفر بلقب دبي».