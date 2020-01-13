رابطة المحترفين تطلع على مبادرات التسويق والتطوير

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت رابطة المحترفين الإماراتية الاجتماع الدوري الثالث لمجلس الإدارة برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس إدارة الرابطة، وحضور يوسف محمد الخوري نائب الرئيس، محمد أحمد البحري الحمادي، عبدالحميد المستكي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.

اطلع مجلس إدارة الرابطة على مستجدات المبادرات التسويقية ونشاطات الرعاة، ثم المشاريع التطويرية من خلال تقرير إدارة تراخيص الأندية.وتواصل الاجتماع بعرض تقرير عن مبادرات تطوير المسابقات مثل نظام الجدولة الإلكترونية. واختتم الاجتماع بالاطلاع على المستجدات المالية الخاصة بالرابطة والنظام المالي الإلكتروني.

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