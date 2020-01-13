300 لاعب ولاعبة في بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عن تنظيم بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يومي 25 و26 يناير/ كانون الثاني الجاري، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي، أمس، بفندق نوفوتيل الفجيرة، بحضور الدكتور عبدالله علي آل بركت رئيس مجلس الإدارة، ونائبه محمد عبدالله الزعابي، وعبدالعزيز العبدولي الأمين العام، إضافة إلى الأعضاء جاسم هيكل البلوشي، وإبراهيم جلال، ومحمد عبدالرزاق العوضي، ومهدي عبدالرحيم رئيس لجنة الحكام، ومحمد عبدالغني المدير الفني للبطولة، وتم خلاله الإعلان عن التفاصيل الفنية والتنظيمية لمنافسات النسخة الثالثة من بطولة الفجيرة الدولية للقدرة الشطرنجية.

وأكد الدكتور عبدالله آل بركت في مستهل المؤتمر أن الدعم اللامحدود الذي يوليه سمو ولي عهد الفجيرة للرياضة بشكل عام، والشطرنج بشكل خاص، مهّد لإقامة هذا المونديال العالمي الذي اختصت به إمارة الفجيرة على مستوى دول الشرق الأوسط، وأثنى على جهود اللجنة المنظمة وفريق العمل الذي ساهم في نجاح النسختين الماضيتين.

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واستعرض محمد عبدالله الزعابي التفاصيل الفنية، مؤكداً أن البطولة ستقام في فندق نوفوتيل الفجيرة وبمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من أبرز دول العالم، من بينهم دوليون مصنفون في حل مسائل الشطرنج وآخرون في الشطرنج الكلاسيكي، يأتي في مقدمتهم «حامل اللقب» البولندي مورديزا بويتر، وبطل العالم السابق الروسي اندريه سيلفانوف، والعديد من المصنفين الأوائل على العالم في حل مسائل الشطرنج.

وأعلن عبدالعزيز العبدولي أن قيمة الجوائز الإجمالية للبطولة تبلغ 140 ألف درهم، إضافة إلى الكؤوس والميداليات والشهادات التقديرية، بينما كشف المدير الفني عن أنه سيتم توزيع المشاركين في البطولة على ثلاث فئات، هي: المصنفون فوق 2000 نقطة، والمصنفون تحت 2000 نقطة، والواعدون تحت 13 سنة كحد أدنى.

كما أكد مهدي عبد الرحيم رئيس لجنة الحكام، أن بطولة الفجيرة ستشهد مشاركة 6 محكمين يحملون الشارة الدولية من نخبة الحكام المحليين لأهميتها ولوجود لاعبين أقوياء ولتأمين الحيادية المطلوبة أثناء المنافسات.