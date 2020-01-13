شكرا لقرائتكم خبر عن عرض تراث الإمارات في شرم الشيخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”
شرع اتحادا الهجن الإماراتي والمصري، في تدشين قرية لعرض تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، بمحيط مضمار سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ، إلى جانب تراث البادية المصرية.
وتتكون القرية من 11 خيمة صممت على هيئة بيوت شعر، وشارك وفد من اتحاد الهجن الإماراتي واتحاد الهجن المصري، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، في الإشراف على إنشاء القرية، والتي سوف تفتتح مع انطلاقة فعاليات المهرجان نهاية الأسبوع الجاري.
من المقرر أن يقوم الجانب الإماراتي بنقل معروضات تمثل تراث شعب الإمارات، من الحرف والملبوسات والأكلات الشعبية، كما يعرض الجانب المصري جوانب من حرف مجتمعات البادية المصرية.
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