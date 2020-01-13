3 دول تنال ألقاباً دولية لتنس الشباب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستار على منافسات بطولة الفجيرة الدولية لتنس الشباب (ITF) تحت أعمار 18 سنة، والتي نظمها اتحاد الإمارات للتنس بالتعاون مع الاتحاد الدولي بمشاركة 55 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، قدموا مستويات جيدة، استطاع خلالها اللاعب الكازاخستاني كالفنكر الظفر بالمركز الأول لفئة الشباب بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه اليوناني كونتوراكيس بمجموعتين نظيفتين (6-2) و(6-4)، وفي فئة البنات توجت الجورجية كاكوشيديتش بالمركز الأول بعد فوزها على المصرية ياسمين عزت بمجموعتين (6-3) و(7-5)، وفي منافسات الزوجي كان المركز الأول من نصيب الثنائي الكازاخي كالفنكر والسلوفاكي جاكوب بعد التفوق على التونسي حبيب استمبولي والباكستاني رحمن (4-6) و(6-3) و(10-8)، بينما فاز الثنائي الفرنسي الباز ايفا، ومايليا مونفيليس بلقب البنات على حساب الكازاخستانية كارلوفا ومواطنتها تيتيانا (6-4) و(6-3)، وشهدت البطولة مشاركة خمسة لاعبين من الإمارات.

وعقب انتهاء المباريات الختامية قام ناصر المرزوقي، الأمين العام لاتحاد بتتويج اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى بحضور صلاح البراملي السكرتير الفني للاتحاد، وسارة انتاكي مديرة نادي تنس الفجيرة، والعراقي ليث العاني رئيس لجنة الحكام.

وأعرب المرزوقي، عن سعادته بالتنافس القوي الذي شهدته البطولة من الجنسيين، لافتاً إلى أن اتحاد اللعبة يتطلع من خلال المشاركة الناجحة في البطولة إلى مواصلة التطور المنشود في الأداء بشكل مميز من الناحيتين الفنية والذهنية.