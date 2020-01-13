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الحمرية يتعاقد مع المطوع والحوسني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تعاقد نادي الحمرية مع أحمد المطوع لاعب العروبة السابق وخليل الحوسني القادم من بني ياس، على أن يعلن عن صفقتين أخريين خلال الساعات المقبلة.

ويسعى فريق الحمرية إلى الاستمرار في الانتصارات التي حققها مؤخراً بعد بداية متواضعة بدوري الأولى، وهو يتمسك بالأمل في المنافسة على بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي.

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