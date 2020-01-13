شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة متسابق في رالي داكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلنت اللجنة المنظمة لرالي داكار السعودية 2020 وفاة المتسابق البرتغالي باولو غونسالفيس، إثر سقوطه من على دراجته النارية في المرحلة السابعة من السباق (الرياض- وادي الدواسر).

وبينت اللجنة أن المنظمين تلقوا تنبيهاً عند الساعة السادسة صباحاً، وتم إرسال مروحية في غضون 8 دقائق لإنقاذه، ووجد قلبه متوقفاً، وبعد محاولات للإنعاش تم نقله للمستشفى، لكنه توفي قبل الوصول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة متسابق في رالي داكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.