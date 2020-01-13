3 ملايين درهم جوائز للفائزين في سباق داس للمحامل الشراعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، عن تخصيص 3 ملايين درهم و3 سيارات جوائز لسباق داس للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، المقرر إقامته الجمعة أو السبت المقبلين حسب ظروف الأحوال الجوية.ويقام السباق برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والسباق هو الجولة الأخيرة في هذه الفئة، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن بطل الموسم عقب نهاية هذه الجولة.وسيكون النادي على تواصل مع هيئة الأرصاد الجوية للتأكيد على موعد السباق.

وأكد أحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أن النادي يسعى دوماً للاهتمام بمختلف الفئات، بداية من الفئات الصغيرة للسباقات البحرية مثل 22 قدماً وكذلك البوانيش، وحتى الفئات الكبيرة التي تعد أهم سباقات التراث البحري في الدولة.

وأشار إلى أن أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت يرصد دائماً مكافآت مالية قيمة للمشاركين، بهدف مشاركتهم ووجودهم في مثل هذه السباقات وكذلك للإقبال على الحضور والحصول على جرعة تحفيزية لمواصلة المشوار في عالم الرياضة البحرية التراثية.