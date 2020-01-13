فايلر ينتقد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام بلاتينيوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

أبدى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي المصري، حزنه الشديد بعد تعادل فريقه أمام بلاتينيوم من زيمبابوي، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: «لست سعيداً بالأداء ولم نكن جيدين في الشوط الأول، في الشوط الثاني استعدنا بعضاً من خطورتنا ونجحنا في إدراك التعادل، حضرنا من أجل الثلاث نقاط، والنتيجة عادلة بالنظر إلى مجريات المباراة، ومستوى الأهلي لم يكن جيداً مثل المباريات السابقة».

وكان الأهلي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه بلاتينيوم 1-1. تقدم المضيف عبر ستانلي نغالا (19)، ثم عادل مروان محسن (52).

ورفع بطل مصر رصيده إلى سبع نقاط بفارق نقطتين عن النجم الساحلي التونسي المتصدر والفائز على مضيفه الهلال السوداني 2-1 في أم درمان.

وثأر النجم الساحلي من مضيفه الهلال بفوزه عليه 2-1 على ملعب الفريق الأزرق في أم درمان، فبقي الصراع على بطاقتي المجموعة مفتوحاً حيث سيحل النجم الساحلي ضيفاً على الأهلي في الجولة المقبلة فيما يلتقي الهلال بمضيفه بلاتينيوم.

وافتتح الهلال التسجيل عندما مرر أطهر الطاهر كرة بينية في غفلة من الدفاع التونسي لتصل إلى وليد الشعلة فتخطى الحارس وسدد في الشباك (30).

وأدرك النجم الساحلي التعادل بنيران صديقة عبر عمار حسن الدمازين الذي حاول إبعاد عرضية ماهر الحناشي (35).

وتواصلت السيطرة «الزرقاء» على المجريات، فيما حاول رجال المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو اقتناص هدف الفوز، وهذا ما حدث بتمريرة من البديل الفنزويلي داروين غونزاليس الذي أوصلها إلى إيهاب المساكني فسددها في الشباك (71).

وتابع الفريق السوداني المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد نصر الدين الشغيل لتلقيه الإنذار الثاني (78)، كما طرد حارس النجم مكرم البديري للمسه الكرة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من ضائع، فتولى المساكني الحراسة لكون الفريق كان قد استنفد تبديلاته الثلاثة.