السوبر المصري في أبوظبي 20 فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

اعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك في استاد محمد بن زايد في أبوظبي يوم 20 فبراير/‏ شباط المقبل.

وكان فضل قد توجه إلى الإمارات على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، وتم الاستقرار على إقامة المباراة في استاد محمد بن زايد خلال الاجتماع مع عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهد الاتفاق على تفاصيل المباراة الذي تضمن إقامة السوبر في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة في الدوري المصري بين الأهلي والزمالك إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية «الفار» خلال المباراة.