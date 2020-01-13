شكرا لقرائتكم خبر عن النعيمي يكرم أبطال جمال الخيول في عجمان 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، مساء أمس الأول، منافسات اليوم الأخير والحفل الختامي للنسخة ال 18 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية 2020 التي أقيمت تحت شعار: «عام الاستعداد للخمسين» على مدى 4 أيام.

حضر حفل اليوم الختامي الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي.

حضر الحفل عدد من الشيوخ، وعبدالله أمين الشرفاء، المستشار بديوان حاكم عجمان، ورؤساء ومديري الدوائر في إمارة عجمان، إضافة إلى عدد من ضيوف الإمارة والمسؤولين والمهتمين برياضة الفروسية وجمهور غفير.

وبدأت منافسة اليوم الختامي بالفئة الثامنة «أ» للفحول بعمر أربع سنوات فما فوق؛ حيث فاز الفحل «عدوان الزبير» بالمركز الأول والمملوك لمربط مهذب للخيول العربية برصيد 17. 92 نقطة.

وانتزع المركز الأول في الفئة الثامنة «ب» للفحول بعمر أربع سنوات فما فوق الفحل «نبراس غرناطه» والمملوك لأحمد راشد خلف العتيبة وحصل على 50. 91 نقطة.

وفاز بالمركز الأول في الفئة الثامنة «ج» بعمر أربع سنوات فما فوق الفحل «ع ج نجران» والمملوك لمربط الطيار للخيول العربية وحصل على 67. 91 نقطة. وفي نهاية كل شوط تم توزيع الجوائز على أصحاب الفحول الفائزة بالمراكز الأولى.

وتم تكريم أصحاب ومربي الخيول بجائزة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، التشجيعية للمواطنين ملاك الخيول العربية والمشاركة في بطولات فئة الفحول؛ حيث فاز بالجائزة الأولى وقيمتها 50 ألف درهم محمد أحمد آل علي، وفاز بالجائزة الثانية وقيمتها 30 ألف درهم مربط غلفا للخيول العربية وفاز بالجائزة الثالثة وقيمتها 25 ألف درهم خلف بن أحمد العتيبة.

وأسفرت نتائج البطولات المختلفة عن انتزاع المهرة «الأريام عتاب» البطولة الذهبية لفئة الفلوات بعمر سنة والمملوكة لإسطبلات الأريام للخيول العربية، وبلغت قيمة الجائزة 50 ألف درهم، فيما حصلت المهرة «هلالة الهواجر» للدكتور غانم الهاجري على الفضية وحصلت على 40 ألف درهم ونالت البرونزية المهرة «الأريام بروق» لإسطبلات الأريام للخيول العربية وقيمتها 30 ألف درهم.

وانتزع البطولة الذهبية لفئة المهرات المهرة «أي في بيريل راين» لمربط بن هميلة للخيول العربية وقيمتها 80 ألف درهم، فيما حصلت المهرة «كوثر السيد» لمربط ليوا للخيول العربية على البطولة الفضية وقيمتها 50 ألف درهم وفازت المهرة «الريم الهواجر» للدكتور غانم محمد الهاجري بالبرونزية وقيمتها 40 ألف درهم.

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أما بالنسبة لبطولة الأفلاء، فقد فاز بالبطولة الذهبية المهر «دي شهير» لمربط دبي للخيول العربية وقيمتها 50 ألف درهم، فيما حصل على البطولة الفضية المهر «ارجوان البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي وقيمتها 40 ألف درهم ونال البطولة البرونزية المهر «ع ج عجبان» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي وقيمتها 30 ألف درهم.

وانتزع البطولة الذهبية الأمهار المهر «دي نايل» للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وقيمتها 80 ألف درهم، فيما نال المهر «الأريام شكلان» لإسطبلات الأريام للخيول العربية البطولة الفضية وقيمتها 50 ألف درهم وفاز المهر «برق البستان» لمربط الجواهر للخيول العربية بالبطولة البرونزية وقيمتها 40 ألف درهم.

أما البطولة الذهبية لفئة الفحول، فقد انتزعها الفحل «سلوان الزبير» لمربط غلفا للخيول العربية وقيمتها مئة ألف درهم، فيما فاز بالبطولة الفضية الفحل «عدوان الزبير» لمربط مهذب للخيول العربية وقيمتها 60 ألف درهم ونال البرنزية الفحل «ع ج نجران» لمربط الطيار للخيول العربية وحصل على 50 ألف درهم.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بجهود ومساندة واهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لرياضة الفروسية، مؤكداً أن هذه الجهود المقدرة هي امتداد طبيعي للاهتمام الكبير التي تجده هذه الرياضة العربية الأصيلة من القيادة وأبناء دولة الإمارات، مما جعل دولتنا الفتية منارة في هذه الرياضة وموضوع اهتمام وحضور عالمي.

وأكد سموه أن رياضة الفروسية وجدت في عجمان رعاية خاصة ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وقال إن هذه البطولة تأتي في دورتها الثامنة عشرة أكثر تطوراً وإبداعاً، وخاصة أنها شهدت منافساتها تحكيماً من قبل محكمين خليجيين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الأمر الذي يعزز من مكانتها ضمن أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية في دولة الإمارات، ويجعلها من جهة أخرى ملتقى سنوياً جامعاً لممارسي وعشاق هذه الرياضة.

وأضاف أن تنظيم هذا النوع من المنافسات والبطولات الخاصة بجمال الخيل سواء في عجمان أو دبي أو أبوظبي أو الشارقة، مكن من جذب ملاك جدد ومربي الخيول للدخول في تلك المسابقات والتنافس، وهذا ما شجع المواطنين على الاهتمام بالخيل كثيراً.

وبالنسبة لتقارب النتائج بين الخيول المشاركة في هذه الدورة، أرجع سموه ذلك إلى أسباب عدة أبرزها تقارب المستوى من خلال الاهتمام الكبير من الملاك ومربي الخيل ودخول خيول جديدة في المنافسات والاهتمام بسلالة الخيل العربية الأصيلة.