شكرا لقرائتكم خبر عن نقطة تفصل الترجي عن ربع نهائي أبطال إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح الترجي التونسي ،على بعد نقطة واحدة، ليبلغ رسمياً الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على مضيفه فيتا كلوب 2-صفر في كينشاسا.

وسجل العاجي فوسيني كوليبالي، والهوني، هدفي الترجي الذي تصدر ترتيب المجموعة الرابعة ب10 نقاط أمام الرجاء البيضاوي المغربي (7) وشبيبة القبائل الجزائري (4) وفيتا كلوب (1).

وعاد الوداد البيضاوي بتعادل بطعم الانتصار من أرض مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي 2-2 ضمن مباريات المجموعة الثالثة، التي تأهل منها ماميلودي صنداونز الفائز على اتحاد العاصمة الجزائري 2-1 .

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