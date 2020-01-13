الهلال يستعيد الصدارة من بوابة الوحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

استعاد الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على ضيفه الوحدة 3-1 على ملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة 14، ورفع الأزرق رصيده إلى 30 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف على غريمه النصر الذي يمتلك نفس الرصيد، لكنه تأخر للمركز الثاني بعد أربعة أسابيع من الصدارة، في حين تراجع الوحدة للمركز الخامس برصيد 24 نقطة.

تقدم الضيوف في الدقيقة التاسعة عن طريق البرازيلي انسيلمو، وأدرك الهلال التعادل من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم الروماني افيدو هتيجان لمصلحة الإيطالي جيوفينكو ونفذها بنجاح الفرنسي غوميز في الدقيقة 31، وبدا في الإعادة أن جيوفينكو دهس على قدم مدافع الوحدة قبل سقوطه، لكن غرفة التقنية (الفار) أشارت على الحكم الروماني باحتساب الركلة دون العودة إلى اللقطة.

في الشوط الثاني أضاف الهلال هدفين عن طريق البديل صالح الشهري (70) والفرنسي غوميز (77) والأخير اعتلى صدارة الهدافين برصيد 12 هدفاً متقدماً على عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر بفارق هدفين.

وقفز الرائد للمركز الثالث بعد فوزه على الفيصلي بهدف دون رد أحرزه جلال الداوودي من ركلة حرة بعد 3 دقائق من البداية.

ولحق الاتفاق في الرمق الأخير بالتعادل 2-2 أمام مضيفه ضمك.