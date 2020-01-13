مصطفى محمود يعود الى الزوراء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء العراقي مع لاعب الصناعات الكهربائية مصطفى محمود في أولى صفقات النادي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وسبق للاعب مصطفى محمود أن مثل فريق الزوراء في موسم 2017- 2018، قبل أن ينتقل إلى صفوف الصناعات الكهربائية في الموسم الماضي.

يذكر أن الزوراء فقد اثنين من أبرز مهاجميه مؤخراً وهما علاء عباس الذي احترف مع فريق الكويت الكويتي وعماد محسن الذي تعاقد مع الهلال السوداني.

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