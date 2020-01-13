نانت يعود بفوز نادر من سانت اتيان في الدوري الفرنسي

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حقق نانت اول فوز له على سانت اتيان في عقر دار الاخير منذ 20 عاما عندما تغلب عليه 2-صفر الاحد في المرحلة العشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وارتقى نانت الى المركز الرابع برصيد 32 نقطة مستغلا سقوط ليل امام ديجون صفر-1 اليوم ايضا.

اقيمت مباراة سانت اتيان ونانت على ملعب جوفري غيشار من دون جمهور عقابا لاصحاب الارض بعد اطلاق انصاره قنابل مسيلة للدموع.

وافتتح الجزائري مهدي عبيد التسجيل لنانت من تسديدة من داخل المنطقة (23) قبل يضاعف لودوفيك بلاس النتيجة اثر استغلاله تمريرة من موزيس سيمون (48).

وهي المرة الاولى التي يتمكن فيها نانت من الفوز على سانت اتيان في ملعب الاخير منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

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في المقابل، مني سانت اتيان بخسارته الرابعة تواليا في الدوري وهي اسوأ سلسلة له منذ عام 2011. ولم يفز سانت اتيان سوى مرة واحدة في اخر سبع مراحل ويحتل المركز الخامس عشر.

في المقابل، حقق ديجون مفأجاة جديدة على حساب الكبار باسقاطه ليل بهدف وحيد سجله مهاجمه جوليو تافاريس من الرأس الاخضر (47) رافعا رصيده الى 4 اهداف هذا الموسم.

وازدادت الامور سوءا بالنسبة الى ليل بطرد لاعب وسطه بوباكاري سوماري في الدقيقة 67 ليتعرض لخسارته الثانية تواليا.

اما ديجون فحقق اول فوز له منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر وصعد الى المركز السادس عشر متقدما بفارق 4 نقاط عن السابع عشر الذي يخوض الملحق ضد ثالث الدرجة الثانية. وكان ديجون تغلب على باريس سان جرمان في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتختتم المرحلة بلقاء باريس سان جرمان وموناكو عل ملعب بارك دي برانس لاحقا.