أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 12 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 12 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك فى بيان رسمى: رفضنا خوض مباراة السوبر على أرض الخيانة "قطر" مستمر

الزمالك فى بيان رسمى: رفضنا خوض مباراة السوبر على أرض الخيانة "قطر" مستمر

أعلن نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رفضه خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجى الرياضى التونسى، فى قطر، وأصدر مسئولو القلعة البيضاء بيانًا رسميًا لإعلان رفض خوض اللقاء في قطر، جاء نصه كالتالى..

بيراميدز يفوز على المصرى بثنائية ويتأهل رسميًا لربع نهائى الكونفدرالية

حقق فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش الفوز على المصرى البورسعيدي بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر.