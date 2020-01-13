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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 12 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 12 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك فى بيان رسمى: رفضنا خوض مباراة السوبر على أرض الخيانة "قطر" مستمر
الزمالك فى بيان رسمى: رفضنا خوض مباراة السوبر على أرض الخيانة "قطر" مستمر
أعلن نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رفضه خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجى الرياضى التونسى، فى قطر، وأصدر مسئولو القلعة البيضاء بيانًا رسميًا لإعلان رفض خوض اللقاء في قطر، جاء نصه كالتالى..
بيراميدز يفوز على المصرى بثنائية ويتأهل رسميًا لربع نهائى الكونفدرالية
حقق فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش الفوز على المصرى البورسعيدي بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر.
فيديو .. المقاصة يتعادل مع إنبي 1 / 1 بالجولة الـ13 للدوري
انتهت مباراة مصر المقاصة و إنبي بالتعادل الإيجابي 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة 11 فى المركز الـ14 بجدول الدوري ، ويرتفع رصيد إنبي للنقطة 17 محتلاً المركز الـ9.
اتحاد الكرة يخطر الأهلي بحضور 5 آلاف مُشجع فى مباراة طنطا
تلقى النادى الاهلى خطاباً رسمياً من اتحاد الكرة أكد فيه الأخير أن مباراة الأحمر مع طنطا ، المقرر لها والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز، سيحضرها خمسة آلاف مُشجع، وأبلغ اتحاد الكرة الأهلى بأن الخمسة آلاف مُشجع سيتم تقسيمهم كالتالى: 3000 مشجع من أعضاء الجمعية العمومية للأهلى، و1500 مشجع من وزارة الشباب والرياضة، و500 مُشجع من أعضاء الجمعية العمومية لنادى طنطا.
الأهلي يختبر "ركبة" قفشة بعد العودة من زيمبابوى
يجرى محمد مجدى قفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أشعة على ركبته غداً، الاثنين، للاطمئنان عليها بعد تعرضه لكدمة خلال لقاء بلاتينيوم الذى أقيم أمس، السبت، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تحسم الأشعة موقف اللاعب من مباراة طنطا المقبلة، والمقرر لها الأربعاء المقبل فى الدورى الممتاز.
رسمياً.. رئيس سموحة يعلن تعيين صدقى مديرا فنيا وناجى مدربا للحراس
أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة، التعاقد مع حمادة صدقى مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن، مع تواجد أحمد ناجى فى مدرب حراس مرمى الفريق، وذلك بعد تعادل سموحة اليوم مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد حرس الحدود، فى الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.
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