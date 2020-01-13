شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق في رحلة أوربية للتعاقد مع مهاجم الأهلي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي في رحلة أوربية تمهيداً للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق الأحمر، وذلك لتلبية طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي أكد حاجته لمهاجم أجنبي سوبر.

وعلم الخليج 365 أن مدير التعاقدات بالأهلي سيزور أكثر من بلد أوربية في رحلته للدخول في مفاوضات مباشرة مع أكثر من لاعب كان فايلر قد منح الضوء الأخضر للتعاقد مع أياً منهم، وعلى رأسهم النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري والجامبي علي سوي لاعب سيسكا البلغاري وفراس الشواط مهاجم الصفاقسي التونسي.

ويجد الأهلي صعوبة في ضم ايليكي بسبب طلبات ناديه المادية المرتفعة فضلاً عن رغبة اللاعب في الحصول على راتب سنوي كبير يفوق المبلغ الموضوع من الإدارة الحمراء، في الوقت الذي تسير إدارة الأهلي في مفاوضات بالتوازي مع فراس الشواط وعلي سوي ومهاجم أجنبي أخر يلعب في أحد الدوريات الأوربية تتكتم الإدارة الحمراء على أسمه حتى هذه اللحظة.

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ويرغب الأهلي في التعاقد مع المهاجم الجديد على حساب الأنجولي جيرالدو الذي اقترب من الرحيل عن الأهلي خلال الميركاتو الشتوى الجاري على سبيل الإعارة من أجل إفساح المجال امام التعاقد مع المهاجم الجديد خاصة وأن قائمة الأهلي يتواجد بها حالياً 5 لاعبين أجانب وبالتالي لا يحق للفريق الأحمر التعاقد مع مهاجم جديد قبل تسويق واحد من اللاعبين الأجانب.

وكان امير توفيق قد سافر لتونس قبل رحلته الأوربية للدخول في مفاوضات مع فراس الشواط قبل بدء رحلته الاوربية، وسيتم عرض الملف بالكامل على محمود الخطيب رئيس النادي ورينيه فايلر المدير الفني للفريق قبل اتخاذ القرار النهائي في ملف المهاجم الاجنبي.