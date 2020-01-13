شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن تمسكه بإيهاب جلال بعد الهزيمة أمام بيراميدز بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يؤكد مجلس إدارة النادي المصري على عدم صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقدم ايهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري باستقالته لمجلس إدارة النادي عقب نهاية مباراة اليوم أمام بيراميدز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويهيب مجلس إدارة المصري بجماهيره العظيمة عدم الالتفات إلى تلك الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية في هذه الفترة الحرجة التي تستلزم تكاتف جميع المنتمين للنادي المصري خلف ناديهم كما هو العهد بهم دائمًا.

مجلس إدارة المصري إذ يتفهم حالة الغضب التي تنتاب جماهيره العظيمة نتيجة الهزيمة في مباراة اليوم، فإنه في الوقت نفسه يؤكد على دعمه الكامل للجهاز الفني للمصري بقيادة الكابتن ايهاب جلال وكذلك للاعبي الفريق الذين يحتاجون المؤازرة والدعم الجماهيري في الفترات التي قد يجانبهم فيها التوفيق أكثر من الفترات التي يحققون فيها الانتصارات، وذلك بهدف توفير الأجواء الهادئة اللازمة لتدارك أي سلبيات وعودة الفريق إلى الانتصارات.

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إدارة المصري تنفى الأخبار المتداولة على الفيس بوك

يؤكد مجلس إدارة النادي المصري على عدم صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقدم ايهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري باستقالته لمجلس إدارة النادي عقب نهاية مباراة اليوم أمام بيراميدز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويهيب مجلس إدارة النادي المصري بجماهيره العظيمة عدم الالتفات إلى تلك الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية في هذه الفترة الحرجة التي تستلزم تكاتف جميع المنتمين للنادي المصري خلف ناديهم كما هو العهد بهم دائمًا.

مجلس إدارة النادي المصري إذ يتفهم حالة الغضب التي تنتاب جماهيره العظيمة نتيجة الهزيمة في مباراة اليوم، فإنه في الوقت نفسه يؤكد على دعمه الكامل للجهاز الفني للمصري بقيادة ايهاب جلال وكذلك للاعبي الفريق الذين يحتاجون المؤازرة والدعم الجماهيري في الفترات التي قد يجانبهم فيها التوفيق أكثر من الفترات التي يحققون فيها الانتصارات، وذلك بهدف توفير الأجواء الهادئة اللازمة لتدارك أي سلبيات وعودة الفريق إلى الانتصارات.