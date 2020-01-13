7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاحد 12 / 1 / 2020 فى مقدمتها ، بيراميدز يفوز على المصرى بثنائية ويتأهل رسميًا لربع نهائى الكونفدرالية الزمالك فى بيان رسمى: رفضنا خوض مباراة السوبر على أرض الخيانة "قطر" مستمر أعلن نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رفضه خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجى الرياضى التونسى، فى قطر، وأصدر مسئولو القلعة البيضاء بيانًا رسميًا لإعلان رفض خوض اللقاء في قطر، جاء نصه كالتالى.. بيراميدز يفوز على المصرى بثنائية ويتأهل رسميًا لربع نهائى الكونفدرالية حقق فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش الفوز على المصرى البورسعيدي بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر. فيديو .. المقاصة يتعادل مع إنبي 1 / 1 بالجولة الـ13 للدوري انتهت مباراة مصر المقاصة و إنبي بالتعادل الإيجابي 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة 11 فى المركز الـ14 بجدول الدوري ، ويرتفع رصيد إنبي للنقطة 17 محتلاً المركز الـ9. سموحة يخرج بـ"نقطة" من حرس الحدود فى آخر مباراة لـ"حسام حسن" تعادل حرس الحدود مع سموحة، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ستاد حرس الحدود، فى الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى تعتبر بمثابة المباراة الأخيرة لحسام حسن فى قيادة سموحة بعدما اعتذر عن الاستمرار فى قيادة الفريق وأن تكون مباراة حرس الحدود هى الأخيرة له فى مقعد المدير الفنى للفريق. Advertisements اتحاد الكرة يخطر الأهلي بحضور 5 آلاف مُشجع فى مباراة طنطا تلقى النادى الاهلى خطاباً رسمياً من اتحاد الكرة أكد فيه الأخير أن مباراة الأحمر مع طنطا ، المقرر لها والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز، سيحضرها خمسة آلاف مُشجع، وأبلغ اتحاد الكرة الأهلى بأن الخمسة آلاف مُشجع سيتم تقسيمهم كالتالى: 3000 مشجع من أعضاء الجمعية العمومية للأهلى، و1500 مشجع من وزارة الشباب والرياضة، و500 مُشجع من أعضاء الجمعية العمومية لنادى طنطا. رسمياً.. رئيس سموحة يعلن تعيين صدقى مديرا فنيا وناجى مدربا للحراس أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة، التعاقد مع حمادة صدقى مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن، مع تواجد أحمد ناجى فى مدرب حراس مرمى الفريق، وذلك بعد تعادل سموحة اليوم مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد حرس الحدود، فى الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

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