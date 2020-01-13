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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الاحد 12 / 1 / 2020 إقامة 3 مباريات ضمن الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى حيث واجه حرس الحدود نظيرة سموحة بينما التقى إنبى فريق مصر المقاصة وفى الختام أستضاف الاسماعيلى فريق طلائع الجيش . فيديو .. المقاصة يتعادل مع إنبي 1 / 1 بالجولة الـ13 للدوري انتهت مباراة مصر المقاصة و إنبي بالتعادل الإيجابي 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة 11 فى المركز الـ14 بجدول الدوري ، ويرتفع رصيد إنبي للنقطة 17 محتلاً المركز الـ9. سموحة يخرج بـ"نقطة" من حرس الحدود فى آخر مباراة لـ"حسام حسن" Advertisements تعادل حرس الحدود مع سموحة، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ستاد حرس الحدود، فى الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى تعتبر بمثابة المباراة الأخيرة لحسام حسن فى قيادة سموحة بعدما اعتذر عن الاستمرار فى قيادة الفريق وأن تكون مباراة حرس الحدود هى الأخيرة له فى مقعد المدير الفنى للفريق. وياتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى كالتالى :

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