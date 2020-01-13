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أهداف مباريات اليوم الاحد 12 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاحد 12 / 1 / 2020 إقامة 3 مباريات ضمن الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى حيث واجه حرس الحدود نظيرة سموحة بينما التقى إنبى فريق مصر المقاصة وفى الختام أستضاف الاسماعيلى فريق طلائع الجيش .

انتهت مباراة مصر المقاصة و إنبي  بالتعادل الإيجابي 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة 11 فى المركز الـ14 بجدول الدوري ، ويرتفع رصيد إنبي للنقطة 17 محتلاً المركز الـ9.

فيديو .. المقاصة يتعادل مع إنبي 1 / 1 بالجولة الـ13 للدوري

 

 

 

سموحة يخرج بـ"نقطة" من حرس الحدود فى آخر مباراة لـ"حسام حسن"

 

تعادل حرس الحدود مع سموحة، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ستاد حرس الحدود، فى الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى تعتبر بمثابة المباراة الأخيرة لحسام حسن فى قيادة سموحة بعدما اعتذر عن الاستمرار فى قيادة الفريق وأن تكون مباراة حرس الحدود هى الأخيرة له فى مقعد المدير الفنى للفريق.

 

سموحة يخرج بـ

بينما جاءت مواجهة مصرية بين كل من المصرى البورسعيدى و بيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة من دورى المجموعات فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية . 

بيراميدز يفوز على المصرى بثنائية ويتأهل رسميًا لربع نهائى الكونفدرالية

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حقق فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش الفوز على المصرى البورسعيدي بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر.

بيراميدز يفوز على المصرى بثنائية ويتأهل رسميًا لربع نهائى الكونفدرالية

 

 

 

 

 

 

 

 

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