صور .. توقيع حمادة صدقى لتدريب سموحة بمنزل فرج عامر

أضاف "سيقود حمادة صدقي الجهاز الجديد بداية من يوم الإثنين، عقب توقيعه على عقود تدريب الفريق".

ويضم الجهاز المعاون لحمادة صدقى مع أحمد ناجى كلا من الثنائي أحمد عبد الفتاح وخميس جعفر كمساعدين، بالإضافة إلى جانب مدرب أحمال أجنبي".

ومن المنتظر أن يبدأ حمادة صدقى قيادته لسموحة بعد غد الثلاثاء، بعد أن يوقع رسميا على عقود تدريبه للفريق السكندري.

اعلن نادى الهلال السودانى، اليوم الأحد، أن رئيس النادى، تلقى اتصالا من المدرب المصرى حماده صدقى، ليعلن عدم رغبته فى استكمال مشواره التدريبى مع الفريق، بعد هزيمة الفريق أمس السبت، أمام النجم الساحلى التونسي، 2 – 1، فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.

وقال بيان الهلال السودانى، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، :" تلقى اشرف الكاردينال، رئيس نادي الهلال، إتصال هاتفي من الكابتن حمادة صدقي يفيد برغبة الاخير في عدم الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال، وقد جاء قرار صدقي عقب "هروبه" ليلًا وعقب مباراه الهلال والنجم الساحلي إلى جمهورية مصر العربية دون علم مجلس الهلال الذي إستفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب، حيث اوضحت العلاقات العامة بالنادي أن المدرب إستلم جوازه من الموظف ايمن زين العابدين بناءا على توجيه من الكابتن محمود السادة مدير الكرة وبناء عليه قرر مجلس الهلال إعفاء السادة من منصبه في دائرة الكرة وايمن زين العابدين من منصبه كموظف للعلاقات العامة بنادي الهلال".

أضاف بيان النادى السودانى، قائلا:" كما أكد المجلس حرصه على تعيين مدرب خلال الساعات القليلة القادمة خلفا للمدرب حمادة صدقي الذي يبدو ان هروبه إلى مصر مرتبا بسبب وضع الاهلي المصري في المجموعة الثانية لمسابقة دوري ابطال إفريقيا".