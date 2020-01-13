شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة يستجيب لطلب طفل فى الحصول على قميصه ويحتضنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لا تقل إنها مجرد لعبة".. هكذا علق النجم المصرى المحترف في اليونان، عمرو وردة، على فيديو، قام بنشره عبر حسابه على "إنستجرام"، حيث يظهر وردة بعد أن انتهى من إحدى المباريات، ليظهر طفلاً يهرول وراءه.

يطلب الطفل من وردة أن يحصل على "القميص" الخاص به، ليستجيب له وردة، ثم يقوم باحتضانه.

وكانت صحيفة "سبورت تايم" اليونانية، قد أشادت بالمستويات الرائعة التى يظهر عليها اللاعب المصرى عمرو وردة مع فريق لاريسا الذى يلعب ضمن صفوفه على سبيل الاعارة قادماً من باوك، خلال أواخر الشهر الماضى.

وقالت الصحيفة إن عمرو وردة يعد من أنجح الصفقات التى أبرمتها الأندية اليونانية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما لعب دوراً كبيراً فى تألق فريق لاريسا بالنسخة الحالية من مسابقة الدورى اليونانى واحتلاله المركز السادس فى جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

وأضافت الصحيفة أن عمرو وردة ساهم فى 7 أهداف مع لاريسا، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى خلال 12 مباراة شارك فيها اللاعب المصري.

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وتحدثت الصحيفة أن عمرو وردة منح لاريسا إضافة قوية وبات يصنع الفارق في مستويات ونتائج لاريسا بمسابقة الدوري اليونانى.

وقاد اللاعب المصري عمرو وردة فريق لاريسا لتحقيق الفوز على بانيونيوس بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي بملعب "الكازار"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري اليوناني.

وسجل عمرو وردة هدف لاريسا الثاني في الدقيقة 38 من عمر المباراة من ضربة رأسية متقنة، كما سجل هدفاً فى خسارة لاريسا أمام أوليمبياكوس بنتيجة 1 – 4 في المباراة التي جمعتهما بملعب "كارايساكي"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري اليوناني.